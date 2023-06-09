İŞKUR yerel düzeyde yılda en az bir defa İşgücü Piyasası Araştırması (İPA) gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız; “Bu yıl da İPA alan çalışması 81 İl Müdürlüğü tarafından 5 Haziran ile 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. Saha çalışması Yozgat’ta 5 Haziran 2023 tarihiyle başlamış olup, 14 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek. Araştırma çerçevesinde, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde görevli İşveren Danışmanları Yozgat merkez ve ilçelerinde 229 işyeriyle görüşme gerçekleştirecek. Bu araştırma çerçevesinde tespit edilen açık işler ile temininde güçlük çekilen ve gelecek dönemde ihtiyaç duyulacak mesleklere ilişkin veriler, Yıllık İşgücü Eğitim Planı hazırlanırken, ilgili mevzuat gereği dikkate alınmakta, kurs, program ve bölümler bu araştırma sonuçlarına göre açılmaktadır. Bununla birlikte, bu yıl araştırma çerçevesinde dijital dönüşüm, bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka, sanal gerçeklik, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi teknolojik veriler toplanacak olup, firmaların bu alandaki eğilimleri ve bu mesleklerdeki ihtiyaçların değerlendirilmesi hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir