Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Yozgat dahil 81 ilde toplam 7 bin 783 işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, adayların eğitim durumuna bakılmaksızın yapılabilecek.

Mezuniyet Şartı Yok

Yayımlanan ilanlarda, başvuru için en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Bu durum, farklı yaş gruplarındaki çok sayıda iş arayan için önemli bir fırsat sundu. İŞKUR, Yozgat’ın da aralarında bulunduğu tüm illerde alımları başlattı.

En Çok Alım Yapılacak Kadrolar

İlanlara göre, en fazla kontenjan temizlik görevlisi pozisyonuna ayrıldı. Bunun yanı sıra, sekreter ve özel güvenlik görevlisi (ÖGG) kadroları da öne çıkan branşlar arasında yer aldı.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Alımlar, kamu kurumları yerine özel sektör bünyesinde gerçekleştirilecek. Başvurular yalnızca İŞKUR’un resmi internet sitesi [esube.iskur.gov.tr](https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden alınacak. Adayların, sisteme giriş yaptıktan sonra “Açık İş İlanları” bölümünden şehir, pozisyon ve sektör bazlı arama yaparak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

İstihdam Hedefi

İŞKUR yetkilileri, bu alımların işsizlik oranını azaltmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtirken, ilerleyen dönemlerde benzer toplu alımların devam edeceğinin de altını çizdi.