Uygulanan program içeriğinde siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi alanlarda eğitim veriliyor. Uygulamaya katılanlara 1.105,23 TL'ye kadar ödeme gerçekleşiyor.

Çoğu kişilerin işsizlikle mücadelesinde önemli yer edinen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İşbaşı Eğitim Programı ile gençlere ve iş bulmak için çabalayanlara yeni imkanlar veriyor. Mesleki tecrübe edinmek isteyenler için imkan veren bu program, cazip ödemeleriyle ilgi çekiyor.

Programda, 18-29 yaş arasında ki gençlere geleceğin meslekleri olarak siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi bölümlerde eğitim veriliyor.

Katılımcılara günlük 1.105,23 TL'ye kadar ödeme gerçekleşiyor. Bu da, 30 gün süre içinde programa katılan bir kişinin ayda yaklaşık 25.500 TL kazanmasına imkan sağlıyor.

Programa Başvurma Şartları?

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak

15 yaşını tamamlamış olmak

Emekli olmamak

Program öncesinde aynı işverenle sigortalı olarak çalışmamış olmak

Başvuruları gerçekleştirmek için İŞKUR İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri veya İŞKUR E-Şube sitesinden yapılıyor.

Eğitim Süresi Ne Kadar Sürüyor?

Bazı sektörlerde 3 ay sürerken bilişim ve imalat sektörlerinde 6 ay sürüyor. İlerde fayda sağlayacak meslekler ise 9 aya kadar uzatılma imkanı sağlanıyor.

Katılımcılara Ödenen Günlük Tutar?

İş arayanlar: Günlük 850,18 TL

Öğrenciler: Günlük 637,63 TL

İşsizlik ödeneği alanlar: Günlük 425,09 TL

Tutarlar, sırasıyla 1.105,23 TL, 828,93 TL ve 552,62 TL'ye kadar yükseliyor. Diğer yandan meslek lisesi mezunları ve "Her Meslekte Kadın Eli" projesi kapsamındaki kadınlara %30 ek ödeme fırsatı veriliyor.