İŞKUR tarafından yapılacak alım kapsamında toplamda 160 personel alınacak. Açık pozisyonlarda en fazla alım bulaşıkçı, aşçı yardımcısı ve kahvaltı hazırlama elemanı için yapılacak.

En Fazla Alım Hizmet Sektöründe

İŞKUR’un yayımladığı listeye göre, Yozgat merkezde 17 bulaşıkçı (steward), 14 aşçı yardımcısı ve 11 kahvaltı hazırlama elemanı alınacak. Bunun yanı sıra 9 kasiyer, 8 kantin görevlisi, 7 satış elemanı/danışmanı ve 7 garson için de ilan açıldı.

Sağlık ve Eğitim Alanında Alımlar Var

Sağlık alanında 3 paramedik/ilk ve acil yardım teknikeri, 1 fizyoterapist, 1 sosyal hizmet uzmanı alımı yapılacak. Eğitim sektöründe ise 2 özel eğitim öğretmeni, 2 okul öncesi öğretmeni ve 1 çocuk gelişimcisi için kontenjan ayrıldı.

Şoför ve İşçi Kadroları da Dikkat Çekiyor

Yozgat merkezde ayrıca 4 yük taşıma şoförü, 3 kamyonet şoförü, 2 tır-çekici şoförü ve 2 kurye için iş imkânı sunuluyor. Genel beden işçisi için de 4 kişilik kadro açıldı.

Farklı Mesleklerden Alım Yapılacak

İŞKUR’un ilanında fırıncıdan elektrik teknisyenine, kasaptan baristaya kadar birçok meslek için alım bulunuyor. Listede ayrıca gazeteci, mobilya montajcısı, paketleme işçisi, argon kaynakçısı ve manav gibi tek kişilik kontenjanlar da yer aldı.