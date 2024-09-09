Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğiyle hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 81 ilde toplam 120 bin personel alımı yapılacak. Yozgat’ta da bu programa büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor.

İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI (İUP) NEDİR?

İşgücü Uyum Programı (İUP), işsiz vatandaşların iş gücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak amacıyla tasarlanmış bir eğitim ve istihdam programıdır. Program, özellikle kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler ve engelliler gibi dezavantajlı gruplara yönelik olarak hazırlanmıştır. İŞKUR tarafından yürütülen bu program, katılımcılarına mesleki bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra iş disiplinini de aşılamayı hedeflemektedir. İUP, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde yürütülmekte olup, işsizlere yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunmaktadır.

PROGRAM KAPSAMINDA SUNULAN FIRSATLAR

İUP, 4 Eylül itibarıyla başvuruları kabul etmeye başlamıştır ve ülke genelinde 120 bin kişilik kontenjanla sınırlıdır. Bu program, 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülecek olup, Yozgat dahil her ilde yoğun ilgi görmesi beklenmektedir. Programa katılacak bireylere aylık 8 bin TL ödeme yapılacak ve kısa vadeli sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Katılımcılar, program süresince toplamda en fazla 140 fiili gün boyunca bu haklardan faydalanabilecekler.

KİMLER KATILABİLİR?

Programa katılmak isteyen adayların, 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR’a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir ay içinde sigortalı bir işte çalışmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Kadınlar, öğrenciler, engelliler ve eski hükümlüler gibi dezavantajlı grupların katılımı ise özellikle teşvik edilmektedir. Program, bu grupların iş gücü piyasasına daha kolay ve hızlı bir şekilde entegre olabilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

PROGRAMIN İŞLEYİŞİ VE EĞİTİM DETAYLARI

İşgücü Uyum Programı, katılımcılara 10 ay süreyle yarı zamanlı eğitim imkanı sunmaktadır. Programın ilk dört haftasında haftalık 37,5 saatlik (5 gün) yoğunlaştırılmış eğitimler verilecek, sonraki haftalarda ise haftalık 22,5 saatlik (3 gün) eğitimlerle devam edilecektir. Katılımcılar, bu süreçte aynı anda başka bir işte çalışmaya devam edebilirler.

Program süresince, katılımcılara iş arama becerileri, mesleki eğitimler, iş disiplinini kazandırma gibi konularda kapsamlı eğitimler verilecektir. Bu eğitimler, işsiz vatandaşların istihdam edilebilirliklerini artırmayı ve iş gücü piyasasında kalıcı bir yer edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

BAŞVURU SÜRECİ VE KATILIM KOŞULLARI

Başvurular, İŞKUR’un e-şubesi, Alo 170 hattı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve İŞKUR Hizmet Merkezleri üzerinden yapılabilmektedir. 120 bin kişilik kontenjan sınırlı olduğu için, başvuruların yoğun olması beklenmektedir. Yozgat'ta da bu programa büyük bir ilginin olması öngörülüyor. Bu sebeple, başvuru yapmayı düşünen adayların vakit kaybetmeden başvurularını tamamlamaları önerilmektedir.

EKONOMİK CANLANMA VE İSTİHDAM BEKLENTİSİ

İUP, sadece bireysel anlamda değil, ekonomik açıdan da önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Yozgat ve diğer illerde programın sağladığı istihdam olanaklarının, bölgesel ekonomiye canlılık katması bekleniyor. İŞKUR’un bu programı, işsiz vatandaşların hayatlarında önemli bir değişiklik yaratmayı ve ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.