Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Yozgat genelinde farklı meslek gruplarında toplam 263 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

İlçelere Göre Alımlar

Yozgat’ın çeşitli ilçelerinde farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacak.

Akdağmadeni ilçesinde 1 laboratuvar teknikeri alınacak.

Boğazlıyan ilçesinde ekmek dağıtım elemanı, vinç operatörü, fırıncı, satış elemanı/danışmanı ve beden işçisi olmak üzere toplam 5 kişi istihdam edilecek.

Sorgun ilçesinde forklift operatöründen rehber öğretmene, idari işler müdüründen perde montaj ustasına kadar birçok alanda toplam 37 personel alınacak.

Yerköy ilçesinde ağırlıklı olarak kaynakçı, teknik ressam, mobilya imalatçısı ve plastik enjeksiyon üretim elemanı pozisyonlarında olmak üzere toplam 54 kişi işe alınacak.

Yozgat merkezde ise en yüksek alım yapılacak. Bulaşıkçı, aşçı yardımcısı, kahvaltı hazırlama elemanı, kasiyer, kantin görevlisi, garson ve temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu çok sayıda meslek grubunda 166 personel istihdam edilecek.

En Fazla İhtiyaç Yozgat Merkezde

Toplam 263 kişilik alımın 166’sı Yozgat merkezde gerçekleşecek. Bu ilçeyi 54 kişiyle Yerköy, 37 kişiyle Sorgun takip ediyor.

Başvurular İŞKUR Üzerinden

Alımlara başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi ve il müdürlükleri üzerinden yapılabilecek.