İŞKUR tarafından yayımlanan listeye göre, Yozgat merkez ve ilçelerinde birçok farklı meslek grubunda istihdam sağlanacak. Alımlar Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çekerek, Sorgun, Yerköy ve merkezde yapılacak.

Akdağmadeni’nde mekanik bakım onarımcısı ve rehber öğretmen, Boğazlıyan’da harita mühendisi, inşaat mühendisi ve tır-çekici şoförü gibi mesleklerde personel alınacak.

En Fazla Alım Merkez ve Yerköy’de

Yozgat merkezde en fazla istihdam fırsatı sunulacak meslekler arasında beden işçisi, satış elemanı, sağlık bakım teknisyeni, akaryakıt satış elemanı ve paramedik gibi pozisyonlar yer alıyor. Merkezde toplamda 70’ten fazla kişilik kadro açıldığı belirtildi.

Yerköy’de ise temizlik görevlisi pozisyonu öne çıkıyor. İlçede 15 temizlik görevlisi, 5 beden işçisi ve çeşitli mesleklerde toplam 29 kişi istihdam edilecek.

Sorgun ilçesinde ise asansör bakım ustası, sevkiyat görevlisi, satış danışmanı, forklift operatörü, ön muhasebeci, kasiyer, motosikletli kurye gibi çok sayıda farklı alanda toplam 21 personel alınacak.

Başvurular İŞKUR Üzerinden

Yozgat genelindeki bu alımların başvuruları, Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi ve il müdürlükleri üzerinden yapılacak.

Başvuru şartları ve ilan detayları, İŞKUR’un “Açık İş İlanları” ekranından il ve meslek bazlı olarak incelenebilecek.

Toplam Kadro Sayısı: 136

İlçelere Göre Dağılım:

Akdağmadeni: 2

Boğazlıyan: 3

Çekerek: 2

Sorgun: 21

Yerköy: 29

Yozgat merkez: 79

İŞKUR’un Yozgat’taki bu personel alımıyla birlikte, ildeki istihdamın artırılması ve iş gücü piyasasının canlanması hedefleniyor.