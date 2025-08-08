İŞKUR Yozgat merkezde çeşitli iş kollarında personel alımı yapılacağını duyurdu. Toplam 55 kişilik kadro için başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı bildirildi.

En Fazla Alım Beden İşçisi Pozisyonunda

Açıklanan listede en yüksek kontenjan, 9 kişi ile “Beden İşçisi (Genel)” pozisyonuna ayrıldı. Bunu 6 kişilik kontenjanla “Satış Elemanı/Danışmanı” ve 5 kişilik kadro ile “Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı” izledi.

Teknik ve Ofis Alanlarında da Alım Var

Alım yapılacak diğer meslekler arasında mobilya montajcısı (3), elektrik-elektronik teknisyeni (3), ön muhasebeci (3), servis elemanı/garson (3), kamyon şoförü (2) ve temizlik görevlisi (2) gibi pozisyonlar bulunuyor. Ayrıca pazarlamacı, şoför-yük taşıma, aşçı, muhasebe meslek elemanı, forklift operatörü, sevkiyat görevlisi, endüstriyel mutfak ürünleri imal işçisi, direksiyon eğitmeni, kahvaltı hazırlama elemanı, CNC operatörü, çağrı merkezi elemanı, kaynakçı, metal sac işleme işçisi, grafik tasarımcı, inşaat mühendisi, mimar ve müzik öğretmeni gibi birçok farklı alanda da 1’er kişilik kadro açıldı.

Başvurular İŞKUR Üzerinden

Başvuruların İŞKUR’un resmi internet sitesi ve hizmet merkezleri aracılığıyla yapılabileceği belirtildi. Adayların başvuru öncesinde, ilanlarda belirtilen nitelik ve şartları dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.