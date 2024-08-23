Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşçi Alım Duyurusu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (Bandırma/Balıkesir) ile Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Bigadiç/Balıkesir) için toplam 8 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Alınacak işçilerden 4'ü Bandırma'daki tesiste ve 4'ü Bigadiç'teki tesiste çalışacak.

Önlisans mezunu olan bu 8 sürekli işçi pozisyonu için gerekli izinler alınmış olup, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından işgücü talebinde bulunulmuştur. İŞKUR’un, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda işçi alımına ilişkin ilan, 26 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanacaktır.

İş başvurusu yapmak isteyen adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi olan www.iskur.gov.tr adresinden ilanı takip ederek başvuruda bulunabilirler. Başvuruların son tarihi 2 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir.

TAŞRA TEŞKİLATINA LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU 256 SÜREKLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

Teşekkülümüz; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 16 sürekli işçi, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 16 sürekli işçi, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 162 sürekli işçi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 62 sürekli işçi olmak üzere toplam 256 sürekli işçinin açıktan işe alınması için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen Lise Dengi Okul Mezunu 256 sürekli işçinin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 26.08.2024 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 256 sürekli işçi için aranılan şartlar İŞKUR tarafından, www.iskur.gov.trinternet sayfasında 26.08.2024 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

İŞKUR üzerinden nasıl başvuru yapılır?

İşkur üzerinden iş başvurusu yapmak oldukça kolaydır. İşte adım adım nasıl yapılacağı:

İşkur İnternet Sitesine Giriş Yapın: İlk olarak İşkur'un resmi internet sitesine (iskur.gov.tr) gidin. Üye Girişi veya Üye Olma: Eğer daha önce üye değilseniz, sağ üst köşede bulunan "Üye Girişi" veya "Üye Ol" seçeneklerinden birini seçerek üye olmanız gerekmektedir. Üyelik işlemleri genellikle TC kimlik numaranızı ve bazı kişisel bilgilerinizi içerir. Profilinizi Doldurun: Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra profilinizi oluşturun veya güncelleyin. Bu aşamada özgeçmişinizi eklemek ve iletişim bilgilerinizi doğru bir şekilde girmek önemlidir. İş Arama ve Başvuru: İşkur'un ana sayfasından "İş Arayanlar" bölümüne giderek iş arama kısmına tıklayın. Buradan aradığınız iş kriterlerini girerek uygun iş ilanlarını bulabilirsiniz. İlanı İnceleyin ve Başvuru Yapın: İlgilendiğiniz iş ilanını seçtikten sonra ilan detaylarını inceleyin. Başvuru yapmak için genellikle ilanın altında bulunan "Başvur" veya benzeri bir seçeneği kullanabilirsiniz. Başvuru Formunu Doldurun: İşverenin istediği bilgileri içeren başvuru formunu doldurun. Bu adımda özgeçmişinizde belirttiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olun ve gerektiğinde ek belgeleri (CV, özgeçmiş, sertifikalar vb.) yükleyin. Başvuruyu Tamamlayın: Başvuru formunu doldurduktan ve gerekli belgeleri yükledikten sonra "Başvuru Gönder" veya benzeri bir butona tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.

Başvurunuz işveren tarafından incelenecek ve size geri dönüş yapılacaktır. İşkur'un internet sitesi üzerinden başvurularınızı takip edebilir ve güncel durumu kontrol edebilirsiniz.