Kura çekimi öncesinde konuşan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, sürecin tamamen şeffaf yürütüldüğünü vurguladı. Altınkaynak, “Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli misafirler, basınımızın güzide temsilcileri; bugün burada İŞKUR aracılığıyla okullarımızda görev alacak personelimizin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda gerçekleştireceğimiz kura çekimi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim: Bizim camiamızın en önemli gücü fedakâr öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin yanı sıra okullarımızda çalışan yardımcı personelimizdir. Onların gayreti öğrencilerimizin daha temiz, daha güvenli ve daha düzenli bir ortamda eğitim görmesine katkı sağlamaktadır” dedi.
Adil Ve Tarafsız Şekilde Yapılıyor
Altınkaynak, kura çekiminin tamamen adil ve tarafsız şekilde yapıldığının altını çizerek, “Herhangi bir ayrıcalık, kayırmacılık ya da farklı bir uygulama söz konusu olmayacaktır. Buradaki temel amacımız, fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde başvuruda bulunan tüm vatandaşlarımızın haklarını korumaktır” ifadelerini kullandı.
“Vatandaşlarımıza Hayırlı Olmasını Temenni Ediyorum”
Kura sonucunda görev almaya hak kazanan personelin okullarda çocukların geleceğine dolaylı da olsa önemli katkılar sunacağını belirten Altınkaynak, “Görev alacak personelimizi şimdiden kutluyorum. Kura çekimine katılan tüm vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
İstihdam Edilecek Kişi Sayıları
Merkez ilçe için 786 vatandaş başvuru yaptı. Yozgat genelinde toplam 380 kişi geçici süreyle kamu hizmetlerinde görevlendirilecek.
İlçelere göre dağılım şöyle
Merkez İlçe: 89 asil, 45 yedek
Sorgun: 79 asil
Yerköy: 30 asil
Boğazlıyan: 30 asil
Sarıkaya: 29 asil
Akdağmadeni: 29 asil
Çekerek: 19 asil
Kadışehri: 16 asil
Şefaatli: 13 asil
Saraykent: 12 asil
Aydıncık: 12 asil
Çayıralan: 9 asil
Yenifakılı: 7 asil
Çandır: 6 asil
Sorgun, Akdağmadeni, Aydıncık ve Boğazlıyan ilçelerindeki kura çekimleri ise kendi bünyelerinde yapılacak.