Yozgat’ında aralarında bulunduğu Türkiye genelinde örneklemde yer alan 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletme ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre ikinci çeyrekte 297 bin 253 açık işin olduğu tespit edilirken, açık iş oranı ise yüzde 1,7 olarak belirlendi.

İŞKUR’dan yapılan açıklamada; “Türkiye İş Kurumunun Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamındaki görevleri arasında yer alan ve Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) standartlarına uyumlu olarak yılda dört defa gerçekleştirilen Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2023 yılı ikinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. 15-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde örneklemde yer alan 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletme ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre ikinci çeyrekte 297 bin 253 açık işin olduğu tespit edilirken, açık iş oranı ise yüzde 1,7 olarak belirlendi. Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine (2022 ikinci çeyrek 274 bin 184) kıyasla yüzde 8,4 oranında artış gösterdi. Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında “imalat” sektörü yer alırken “imalat” sektörünü sırasıyla “bilgi ve iletişim” ve “konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri” sektörleri izledi. Açık iş oranın en yüksek olduğu meslekler ise “Makineci (Dikiş)”, “Briket İmal İşçisi” ve “Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)” meslekleri oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2022-2026 Resmi İstatistik Programı (RİP) bağlamında; Türkiye genelini yansıtan açık iş istatistiklerinin derlenmesi görevini ifa etmektedir. Araştırma kapsamında elde olunan veriler ışığında hazırlanan rapor, Resmi İstatistik Programı’nda belirtilen tarihte kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu veriler Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) ile uyumlu olup verilerin EUROSTAT nezdinde yayımlanması adına çalışmalar yapılmaktadır. Açık İş İstatistikleri Araştırması, her yılın dört çeyreğini kapsayacak şekilde 2014 yılının son çeyreğinden itibaren yürütülen panel bir çalışmadır. Bu minvalde; referans günü, çeyreklik dönemlerin ortasındaki ayın son günü kabul edilmektedir. Baz alınan referans günü çerçevesinde, ilgili çeyreği yansıtan veriler derlenmektedir. Bununla birlikte, araştırma örneklemine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliği ile belirlenen 1 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler dâhil edilmektedir. Açık İş İstatistikleri Araştırması kapsamında 15-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde örneklemde yer alan 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletme ile iletişime geçilmiştir 1’inci Söz konusu işletmelerden 13 bin 342’sine (yüzde 79,5) soru formu uygulanmıştır. Bu bağlamda, Türkiye genelinde 3 milyon 228 bin 768 işletmeyi kapsayan veri derlenmiştir. Araştırma kapsamında açık iş kavramı; henüz ortaya çıkmış ve doldurulmamış ya da açık olmak üzere olan, işverenin işletmesi dışından uygun bir aday bulmak amacıyla aktif adımlar atmakta olduğu ve daha fazla adım atmaya hazırlandığı, işveren tarafından hemen ya da belirli bir dönem içerisinde doldurulmak istenen ücretli bir iş şeklinde ifade edilmektedir. Açık iş oranı ise, açık iş sayısının açık iş sayısı ile çalışan sayısı toplamına oranlanmasıyla elde edilmektedir. Araştırma kapsamında, 2023 yılı 2’nci çeyreğinde Türkiye genelinde (1 ve daha fazla kişi istihdam eden) işletmelerde toplam 297 bin 253 açık iş olduğu tespit edilmiştir. 1-9 çalışanı olan işletmelerde toplam 146 bin 942 açık iş, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise 150 bin 311 açık iş olduğu görülmüştür. Açık iş sayısı 1 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde bir önceki yılın aynı dönemine (2022 2’inci çeyrek 274 bin 184) kıyasla yüzde 8,4 oranında artmıştır. Açık işlerin 1 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde geçen yılın aynı dönemine göre en çok arttığı sektörlerin başında “İmalat”, “İnşaat” ve “Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler” sektörleri gelmektedir” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi