Kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği alımlar için sınav şartı aranmazken, başvurular İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı.

Silahlı Ve Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı

İŞKUR’un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanan güncel ilanlara göre, farklı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmek üzere aşağıdaki pozisyonlara personel alımı gerçekleştirilecek:

Güvenlik Görevlisi: 825 kişi

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 372 kişi

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 163 kişi

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 18 kişi

Güvenlik Görevlisi (Hastane): 3 kişi

2025 Yılında Güvenlik Alımları Artıyor

2025 yılı itibarıyla özel sektörün farklı alanlarında güvenlik personeline olan ihtiyaç artış göstermeye devam ediyor. AVM’lerden hastanelere, bankalardan sanayi kuruluşlarına kadar pek çok işyeri, güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla yeni personel istihdam ediyor.

Başvuru Şartları

İŞKUR üzerinden yayımlanan güvenlik görevlisi ilanlarına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak (Bazı pozisyonlarda ilkokul veya ortaokul mezuniyeti yeterli olabilir)

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak (silahlı ya da silahsız)

18 yaşını tamamlamış olmak; silahlı görevler için en az 21 yaşında olmak

Görev yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak

Vardiyalı çalışma sistemine ve yoğun tempoya uyum sağlayabilmek

Adli sicil kaydının temiz olması

Güvenlik alanında deneyim sahibi olmak tercih sebebidir

Görevini dikkatli, disiplinli ve sorumluluk bilinciyle yürütebilecek yapıya sahip olmak

İstihdam Edilecek Alanlar

Alımlar; çeşitli özel sektör kuruluşlarında ve hizmet alanlarında gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek bazı başlıca sektörler şu şekilde:

Alışveriş merkezleri ve perakende mağazalar

Hastaneler ve sağlık kurumları

Bankalar ve finansal kuruluşlar

Eğitim kurumları ve özel okullar

Organize sanayi bölgeleri ve üretim tesisleri

Toplu konut projeleri ve site yönetimleri

Otel ve tatil köyleri

Limanlar, havaalanları ve otogarlar

Başvurular Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden “İş İlanları” sekmesine girerek “Güvenlik Görevlisi” araması yapmalı ve uygun ilanlara online olarak başvuruda bulunmalıdır.

Adayların başvuru sürecinde kimlik bilgileri, eğitim durumu ve güvenlik kimlik kartı gibi belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme girmesi gerekmektedir.