Kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği alımlar için sınav şartı aranmazken, başvurular İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı.
Silahlı Ve Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı
İŞKUR’un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanan güncel ilanlara göre, farklı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmek üzere aşağıdaki pozisyonlara personel alımı gerçekleştirilecek:
Güvenlik Görevlisi: 825 kişi
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 372 kişi
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 163 kişi
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 18 kişi
Güvenlik Görevlisi (Hastane): 3 kişi
2025 Yılında Güvenlik Alımları Artıyor
2025 yılı itibarıyla özel sektörün farklı alanlarında güvenlik personeline olan ihtiyaç artış göstermeye devam ediyor. AVM’lerden hastanelere, bankalardan sanayi kuruluşlarına kadar pek çok işyeri, güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla yeni personel istihdam ediyor.
Başvuru Şartları
İŞKUR üzerinden yayımlanan güvenlik görevlisi ilanlarına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde sıralanıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az lise mezunu olmak (Bazı pozisyonlarda ilkokul veya ortaokul mezuniyeti yeterli olabilir)
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak (silahlı ya da silahsız)
18 yaşını tamamlamış olmak; silahlı görevler için en az 21 yaşında olmak
Görev yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak
Vardiyalı çalışma sistemine ve yoğun tempoya uyum sağlayabilmek
Adli sicil kaydının temiz olması
Güvenlik alanında deneyim sahibi olmak tercih sebebidir
Görevini dikkatli, disiplinli ve sorumluluk bilinciyle yürütebilecek yapıya sahip olmak
İstihdam Edilecek Alanlar
Alımlar; çeşitli özel sektör kuruluşlarında ve hizmet alanlarında gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek bazı başlıca sektörler şu şekilde:
Alışveriş merkezleri ve perakende mağazalar
Hastaneler ve sağlık kurumları
Bankalar ve finansal kuruluşlar
Eğitim kurumları ve özel okullar
Organize sanayi bölgeleri ve üretim tesisleri
Toplu konut projeleri ve site yönetimleri
Otel ve tatil köyleri
Limanlar, havaalanları ve otogarlar
Başvurular Nasıl Yapılır?
Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden “İş İlanları” sekmesine girerek “Güvenlik Görevlisi” araması yapmalı ve uygun ilanlara online olarak başvuruda bulunmalıdır.
Adayların başvuru sürecinde kimlik bilgileri, eğitim durumu ve güvenlik kimlik kartı gibi belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme girmesi gerekmektedir.