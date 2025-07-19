Şehir hastanelerinden özel sağlık kuruluşlarına kadar birçok kurum yeni çalışma arkadaşları arıyor. Türkiye genelindeki hastane ve sağlık kurumlarında görev yapmak isteyenler için İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanları dikkat çekiyor. Başvurular sınavsız şekilde alınıyor. Alım yapılacak kadrolar arasında sağlık personelinden teknik görevlilere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. İşte o pozisyonlardan bazıları:
Sağlık Personeli: Hemşire, ebe, paramedik, sağlık teknikeri, sağlık memuru
Destek Personeli: Temizlik görevlisi, hasta refakatçisi, hastane hizmetlisi, klinik destek elemanı
İdari ve Teknik Personel: Sekreter, bilgi işlem destek sorumlusu, elektrikçi, depo görevlisi
Diğer Kadrolar: Aşçı, garson, şoför, güvenlik görevlisi, odyolog, endüstri mühendisi
Kimler Başvurabilir?
Başvuru yapacak adayların taşıması gereken genel nitelikler şöyle sıralanıyor:
T.C. vatandaşı olmak
Eğitim durumu pozisyona göre değişmekle birlikte ilköğretimden lisans seviyesine kadar genişlik gösteriyor
Mesleki yeterlilik gerektiren alanlar için ilgili belge veya sertifika (örneğin güvenlik kimlik kartı, hemşirelik diploması)
Fiziksel ve zihinsel olarak göreve uygun sağlık durumu
Temiz adli sicil kaydı ve güvenlik soruşturmasından geçmek
Genellikle 18-50 yaş arası olmak
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da tecilli olmak
Pozisyona Özel Nitelikler Neler?
Her pozisyon için aranan bazı özel şartlar da bulunuyor. İşte birkaç örnek:
Hemşire: Hemşirelik diploması ve Sağlık Bakanlığı onaylı belge, vardiyalı çalışmaya uygunluk
Temizlik Görevlisi: En az ilköğretim mezunu, hijyen kurallarına dikkat, esnek çalışma saatlerine uyum
Güvenlik Görevlisi: 5188 sayılı Kanun’a uygun özel güvenlik sertifikası, fiziki yeterlilik
Tıbbi Sekreter: Büro yönetimi veya sekreterlik eğitimi, bilgisayar programlarına hâkimiyet
Hasta Bakım Elemanı: Hasta/yaşlı bakım sertifikası, sabır ve empati yeteneği
Başvurular Nasıl Yapılacak?
İŞKUR üzerinden yapılan bu personel alımlarına başvurmak isteyen adaylar, kurumun resmi web sitesi üzerinden e-şube aracılığıyla ya da il/ilçe İŞKUR müdürlüklerinden şahsen başvuru yapabiliyor. Başvuru sürecinde pozisyonlara özel belgelerin eksiksiz sunulması büyük önem taşıyor.