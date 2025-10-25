İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre, birçok hastane ve sağlık kuruluşu sekreter ve yardımcı personel alımı yapacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet adresi üzerinden kabul edilecek.

Işkur Personel Alımı-1

Başvuru Şartları:

İlanlarda yer alan bilgilere göre başvuru yapacak adayların:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olması,

18 yaşını doldurmuş olması,

Ofis içi tüm cihazları kullanabilecek düzeyde bilgi sahibi olması,

Görevini engelleyecek bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor.

Işkur Personel Alımı1

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, İŞKUR’un resmi sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılıyor. Adaylar siteye giriş yaptıktan sonra iş arama sayfasına gidip, “MESLEK” kısmına ilgili kadronun adını yazıp “ARA” butonuna tıklayarak ilanları görüntüleyebiliyor. Açılan ilanlara tıklanarak başvuru işlemi tamamlanabiliyor.

