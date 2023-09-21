Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsiz gençlerin iş sahibi olmalarını kolaylaştırmak ve mesleki becerilerini artırmak amacıyla sunduğu mesleki eğitim kursları ile büyük bir ilgi görüyor. Gençler, bu kurslara katılarak hem meslek sahibi olma fırsatı yakalıyorlar hem de bu süreçte devletten destek alıyorlar. İşte detaylar ve şartlar...

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük ödeme yapılıyor. Günlük ödemeler 131,57 lira ile 285,06 lira aralığında bulunuyor.

Mesleki eğitim kurslarında günlük ödeme 175,42 lira olarak belirlenirken, kurs eğer sanayi alanındaysa bu tutar 285,06 lirayı buluyor. Engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak kurslarda ise günlük ödeme istihdam garantisiz ise 131,57 lira, istihdam garantili ise 175,42 lira olarak uygulanıyor.

KURS ALANINA GÖRE GÜNLÜK ÖDEMELER:

Mesleki eğitim kursları: 175,42 lira

Sanayi sektöründe: 285,06 lira

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLER İÇİN KURSLAR:

İstihdam garantisiz: 131,57 lira

İstihdam garantili: 175,42 lira

İŞTE SAĞLANAN İMKÂNLAR:

Meslek kurslarına katılan gençlere aylık (26 gün üzerinden) 4 bin 560 lira ödenirken, eğer sanayi alanındaysa tutar 7 bin 411 liraya yükseliyor. Engellilere ve eski hükümlülere yönelik kurslara katılanlara da yine 26 gün üzerinden aylık 3 bin 420 lira ile 4 bin 560 lira arasında ödeme yapılıyor. Meslek kurslarına katılan gençlere 160 günlük kurs süresince yapılan ödeme ise 28 bin 67 lira ile 45 bin 609 lira arasında değişiyor. Kurslara katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.

İŞKUR'un bu önemli programı, gençlerin mesleki becerilerini artırarak iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde adım atmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda sağlanan finansal destekler, gençlerin eğitimlerini sürdürmelerini kolaylaştırıyor ve iş hayatına daha güçlü bir şekilde katılmalarına olanak sağlıyor. İŞKUR'un gençlere sunduğu bu fırsatlar, işsizlikle mücadelede önemli bir adımı temsil ediyor. (Haber Merkezi)