Türkiye genelindeki 81 ilde gerçekleştirilecek bu alımlarda, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmıyor, bu da daha geniş bir aday kitlesine fırsat sunuyor.
İŞKUR istihdam etmek üzere; 714 güvenlik görevlisi, 2 eğitim kurumları güvenlik görevlisi, 9 hastane güvenlik görevlisi, 119 silahlı özel güvenlik ve 784 silahsız özel güvenlik görevlisi alacak.
İSTİHDAM EDİLECEK POZİSYONLAR
İŞKUR’un ilanına göre, çeşitli güvenlik görevlisi ve temizlik personeli pozisyonları için toplamda binlerce işçi alınacak. Güvenlik görevlisi alımlarında:
714 GÜVENLİK GÖREVLİSİ
2 eğitim kurumları güvenlik görevlisi
9 hastane güvenlik görevlisi
119 silahlı özel güvenlik görevlisi
784 silahsız özel güvenlik görevlisi
istihdam edilecek.
TEMİZLİK PERSONELİ KADROLARI
Temizlik personeli alımlarında ise;
557 beden işçisi
3 bin 885 temizlik görevlisi
81 hastane temizlik görevlisi
20 temizlik işçisi
pozisyonlarında görevlendirme yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR’un yayımladığı ilanlara başvurmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve en az ilkokul mezunu olmaları gerekiyor. Genel başvuru şartları ise şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşından büyük olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
En az ilköğretim mezunu olmak
Sağlık sorunu veya askerlikle ilişiği bulunmamak
Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek
Başvurular, İŞKUR’un resmi internet adresi olan “esube.iskur.gov.tr” üzerinden yapılabilecek.