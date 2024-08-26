Türkiye genelindeki 81 ilde gerçekleştirilecek bu alımlarda, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmıyor, bu da daha geniş bir aday kitlesine fırsat sunuyor.

İŞKUR istihdam etmek üzere; 714 güvenlik görevlisi, 2 eğitim kurumları güvenlik görevlisi, 9 hastane güvenlik görevlisi, 119 silahlı özel güvenlik ve 784 silahsız özel güvenlik görevlisi alacak.

İSTİHDAM EDİLECEK POZİSYONLAR

İŞKUR’un ilanına göre, çeşitli güvenlik görevlisi ve temizlik personeli pozisyonları için toplamda binlerce işçi alınacak. Güvenlik görevlisi alımlarında:

714 GÜVENLİK GÖREVLİSİ

2 eğitim kurumları güvenlik görevlisi

9 hastane güvenlik görevlisi

119 silahlı özel güvenlik görevlisi

784 silahsız özel güvenlik görevlisi

istihdam edilecek.

TEMİZLİK PERSONELİ KADROLARI

Temizlik personeli alımlarında ise;

557 beden işçisi

3 bin 885 temizlik görevlisi

81 hastane temizlik görevlisi

20 temizlik işçisi

pozisyonlarında görevlendirme yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR’un yayımladığı ilanlara başvurmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve en az ilkokul mezunu olmaları gerekiyor. Genel başvuru şartları ise şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az ilköğretim mezunu olmak

Sağlık sorunu veya askerlikle ilişiği bulunmamak

Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek

Başvurular, İŞKUR’un resmi internet adresi olan “esube.iskur.gov.tr” üzerinden yapılabilecek.