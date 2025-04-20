İŞKUR'un açıklamalarına göre, farklı sektörlerde toplamda binlerce kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Alımlar, çeşitli meslek gruplarını kapsayacak şekilde ülke genelinde yapılacak ve iş gücü piyasasında önemli bir boşluğu dolduracak.

İLANLAR, FARKLI SEKTÖRLERDEN ÇEŞİTLİ POZİSYONLARA YÖNELİK

İŞKUR’un duyurduğu personel alımları, büyük bir çeşitliliğe sahip. Öne çıkan ilanlar arasında sağlık, turizm, gıda, perakende ve inşaat sektörleri yer alıyor. Ayrıca, alımlar sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmayacak, Türkiye’nin her bölgesinde istihdam fırsatları sunulacak. Nisan ve Mayıs ayları boyunca yapılacak başvurularla birlikte, vatandaşlar çeşitli iş alanlarında çalışma fırsatı yakalayacak.

EN ÇOK ALIM YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar kapsamında, en fazla alım yapılacak meslek grupları arasında şu pozisyonlar öne çıkıyor:

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 283 kişi

Aşçı: 701 kişi (özellikle otelcilik ve restoran sektörlerinde)

Paketleme İşçisi: 1.351 kişi (gıda, tekstil, mobilya ve cam sektörlerinde)

Kasiyer: 1.158 kişi (perakende sektöründe market ve mağazalarda görev alacak)

İŞKUR, özellikle temizlik, servis ve satış gibi sektörlerde de önemli alımlar gerçekleştirecek. Bu pozisyonlar, sektöre giriş yapmak isteyen bireyler için büyük fırsatlar sunuyor.

BEDEN İŞÇİSİ POZİSYONU LİDER

İŞKUR’un yayınladığı ilanlar arasında, en fazla alım yapılacak mesleklerden biri de Beden İşçisi (Genel). Bu pozisyon için 19.360 kişi istihdam edilecek. Bu pozisyon, düşük nitelikli iş gücü arayan sektörlerde çalışmak isteyen bireyler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Diğer Popüler Meslekler

Temizlik Görevlisi: 3.496 kişi

Servis Elemanı (Garson): 2.293 kişi

Satış Elemanı/Danışmanı: 1.764 kişi

Makineci (Dikiş): 1.280 kişi

Turizm ve Otelcilik Elemanı: 1.265 kişi

İŞKUR, aynı zamanda sağlık ve sosyal hizmetler sektöründe de alımlar yapacak. Hasta Bakım Elemanı gibi sağlık alanındaki pozisyonlar, özellikle büyük şehirlerdeki hastaneler ve sağlık kuruluşları için önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE ONLİNE BAŞVURU İMKANLARI

İŞKUR, iş arayan vatandaşların başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilmeleri için dijital platformları ön plana çıkarıyor. Başvurular, e-Devlet şifresi ile İŞKUR'un online başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. İş arayanlar, İŞKUR’un resmi internet sitesinde yayımlanan güncel ilanları inceleyerek, kendilerine uygun olan pozisyonlara başvuru yapabilecekler. Ayrıca, İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda, başvuru tarihleri, aranan nitelikler ve başvuru süreçlerine dair ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

İŞKUR'un online başvuru platformuna ulaşmak için https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi kullanılabilir. Ayrıca, başvuru yapan bireylerin, ilanları takip edebilmek için İŞKUR’un internet sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

İŞKUR’UN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

İŞKUR'un 2025 yılı Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştireceği bu geniş çaplı personel alımları, işsizliği azaltmayı ve iş gücü piyasasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Alımlar, sadece yeni iş bulmak isteyenlere fırsat sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye genelinde istihdam oranlarının artmasına da yardımcı olacak. İŞKUR'un bu çabaları, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İŞKUR, önümüzdeki dönemde yapılacak alımlar ile iş gücü piyasasında önemli bir denge sağlanması ve iş arayanların sektörel ihtiyaçlara göre yönlendirilmesi konusunda büyük bir rol oynamayı hedefliyor.