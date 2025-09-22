Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Yozgat genelinde farklı meslek gruplarında toplam 252 personel alımı yapacak. Başvurular ilçe bazında devam ediyor.

Yozgat Genelinde Geniş Kapsamlı Alım

İŞKUR, Yozgat merkez ve ilçelerinde kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere personel alımlarını sürdürüyor. Açıklamaya göre il genelinde toplam 252 kişi için çeşitli kadrolar açıldı.

İlçelere Göre Alımlar

Akdağmadeni ilçesinde baş laborant, laboratuvar teknikeri olmak üzere 2 kişi alınacak.

Boğazlıyan’da beden işçisi, fırıncı, vinç operatörü, satış danışmanı ve ekmek dağıtım elemanı kadrolarında 7 kişilik kontenjan ayrıldı.

Sorgun’da forklift operatöründen öğretmene kadar 22 farklı meslek grubunda 36 kişi istihdam edilecek.

Şefaatli’de makineci (dikiş) için 1 kişi alınacak.

Yerköy’de kaynakçı, teknik ressam, elektrikçi ve mobilyacı gibi mesleklerden toplam 54 kişilik alım yapılacak.

Yozgat merkezde ise en yüksek kontenjan açıldı. Aşçı, kasiyer, bulaşıkçı, servis elemanı, şoför, öğretmen, sağlık personeli ve farklı iş kollarında toplam 152 kişi istihdam edilecek.

En Fazla Alım Yozgat Merkezde

Toplam 252 kişilik alımın 152’si merkez ilçede yapılacak. En çok ihtiyaç duyulan kadrolar arasında 17 bulaşıkçı, 13 aşçı yardımcısı, 11 kahvaltı hazırlama elemanı ve 9 kasiyer yer alıyor. Ayrıca merkezde paramedik, inşaat mühendisi, özel eğitim öğretmeni, gazeteci ve fizyoterapist gibi nitelikli kadrolar da bulunuyor.

Başvurular İŞKUR Üzerinden

Başvurular İŞKUR’un resmi internet sitesi ve il/ilçe müdürlükleri üzerinden yapılabilecek. İlgilenen adayların, ilanlarda belirtilen şartları taşıması gerekiyor.