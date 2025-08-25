Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanan ilana göre, 81 ilde toplam 91 bin işçi ve personel alımı yapılacak. Başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başlandı.

En Fazla Alım İstanbul, Ankara ve İzmir’de

İstanbul 16 bin 811 kişilik kontenjanla ilk sırada yer alırken, Ankara 6 bin 285, İzmir ise 5 bin 132 alımla öne çıktı. Kocaeli (5.025) ve Antalya (4.478) de en çok alım yapılan iller arasında bulunuyor.

Yozgat’a 117 Kişilik Kontenjan

Yozgat’ta ise İŞKUR aracılığıyla 117 kişi istihdam edilecek. Kentteki alımlar, başta beden işçisi, temizlik görevlisi, depo personeli ve satış danışmanı gibi mesleklerde yoğunlaşacak. Ayrıca şoförlük, güvenlik görevlisi, mutfak elemanı ve büro personeli gibi farklı kadrolarda da iş imkânı sağlanacak.

En Çok Alım Yapılan Kadrolar

Genel listede en fazla ihtiyaç duyulan meslekler arasında;

Beden İşçisi (Genel): 20 bin 448

Temizlik Görevlisi: 3 bin 698

Garson: 1.587

Satış Elemanı/Danışmanı: 1.554

Paketleme İşçisi: 1.325

bulunuyor. Bunun yanında güvenlik görevlisi, ön muhasebeci, şoför, aşçı, kasiyer, çağrı merkezi temsilcisi ve sekreter gibi birçok alanda da ilan açıldı.

Başvurular İnternetten Alınıyor

İŞKUR’un duyurusunda, başvuruların yalnızca internet üzerinden yapılacağı vurgulandı. Vatandaşlar, esube.iskur.gov.tr adresine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, kendi illerindeki ve meslek gruplarındaki ilanlara başvuru yapabilecek.