Resmi internet sitesi ve e-şube kanalı üzerinden yayımlanan ilanlara göre; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı, şoför ve sekreter pozisyonları başta olmak üzere birçok alanda personel ihtiyacı bulunuyor.

İlanlar Peş Peşe Yayınlandı

İŞKUR'un "Açık İş İlanları" bölümünde yer alan bilgilere göre, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından yapılan personel talepleri doğrultusunda çok sayıda ilan eklendi. Özellikle temizlik ve güvenlik gibi temel hizmet alanlarında yoğunluk dikkat çekerken, mesleki yeterliliğe sahip adayların değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

Başvurular İŞKUR e-Şube Üzerinden

Adaylar, alım yapılacak tüm kadrolara İŞKUR’un resmi web sitesi olan [esube.iskur.gov.tr](https://esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden ulaşabilecek. Sisteme giriş yapan kullanıcılar, şehir, meslek ve öğrenim durumuna göre filtreleme yaparak kendilerine uygun pozisyonları görüntüleyebilecek.

Alım Yapılacak Başlıca Kadrolar Şöyle:

Temizlik Görevlisi

Güvenlik Görevlisi (Silahlı/Silahsız)

Aşçı ve Aşçı Yardımcısı

Şoför (Yük Taşıma / Yolcu Taşıma)

Sekreter

Büro Memuru

Ambar/Depo Görevlisi

Makine Operatörü

Montaj Elemanı

Kimler Başvuru Yapabilir?

Başvuru şartları ilanlara göre değişmekle birlikte genel olarak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

İlan özelinde belirtilen tecrübe, sertifika ya da eğitim düzeyini karşılamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

şartları aranıyor.

İlanlar Sürekli Güncelleniyor

İŞKUR yetkilileri, vatandaşların ilanları düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini belirterek, başvuruların ilanlarda belirtilen tarihler arasında yapılmasının önemine dikkat çekti.