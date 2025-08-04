Resmi internet sitesi ve e-şube kanalı üzerinden yayımlanan ilanlara göre; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı, şoför ve sekreter pozisyonları başta olmak üzere birçok alanda personel ihtiyacı bulunuyor.
İlanlar Peş Peşe Yayınlandı
İŞKUR'un "Açık İş İlanları" bölümünde yer alan bilgilere göre, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından yapılan personel talepleri doğrultusunda çok sayıda ilan eklendi. Özellikle temizlik ve güvenlik gibi temel hizmet alanlarında yoğunluk dikkat çekerken, mesleki yeterliliğe sahip adayların değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.
Başvurular İŞKUR e-Şube Üzerinden
Adaylar, alım yapılacak tüm kadrolara İŞKUR’un resmi web sitesi olan [esube.iskur.gov.tr](https://esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden ulaşabilecek. Sisteme giriş yapan kullanıcılar, şehir, meslek ve öğrenim durumuna göre filtreleme yaparak kendilerine uygun pozisyonları görüntüleyebilecek.
Alım Yapılacak Başlıca Kadrolar Şöyle:
Temizlik Görevlisi
Güvenlik Görevlisi (Silahlı/Silahsız)
Aşçı ve Aşçı Yardımcısı
Şoför (Yük Taşıma / Yolcu Taşıma)
Sekreter
Büro Memuru
Ambar/Depo Görevlisi
Makine Operatörü
Montaj Elemanı
Kimler Başvuru Yapabilir?
Başvuru şartları ilanlara göre değişmekle birlikte genel olarak:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
İlan özelinde belirtilen tecrübe, sertifika ya da eğitim düzeyini karşılamak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
şartları aranıyor.
İlanlar Sürekli Güncelleniyor
İŞKUR yetkilileri, vatandaşların ilanları düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini belirterek, başvuruların ilanlarda belirtilen tarihler arasında yapılmasının önemine dikkat çekti.