Yerel yönetimler ve kamu yönetimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Başa, 2022 yılından bu yana İSKİ Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyor.

1969 yılında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde doğan Şafak Başa, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına mülki idare amiri olarak başlayan Başa, Karabük'ün Yenice (1995-1998) ve Ordu’nun Mesudiye (1998-2002) ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Ardından, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu bünyesinde 13 yıl boyunca Mülkiye Başmüfettişi olarak görev aldı.

Akademik alanda da faaliyet gösteren Başa, 2007 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamladı. 2012 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Doktora Programı’ndan, “Kurumsallaşma Bağlamında Dâhiliye Nezaretinden Dâhiliye Vekâletine Geçiş (1920-1923)” başlıklı teziyle mezun oldu. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 31 Mayıs 2024 tarihli kararıyla “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları” alanında “Doçent” unvanı aldı.

Başa, Mart 2015’te Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü görevine atandı. Görevi süresince il genelinde 2.650 kilometrelik içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapı yatırımları gerçekleştirilerek önemli altyapı dönüşümlerine imza atıldı.

2016-2021 yılları arasında Beykoz Üniversitesi’nde kurucu Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapan Başa, hâlen aynı üniversitenin Danışma Kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

İSKİ bünyesindeki görevine ilk olarak 2019 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Başa, 2019-2021 arasında İdari ve Mali İşlerden, 2021-2022 yılları arasında ise Bilgi İşlem ve Abone Hizmetlerinden sorumlu olarak görev yaptı. 6 Haziran 2022 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğü görevine vekâleten atandı; 8 Ağustos 2022 tarihinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önerisi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayıyla asaleten göreve getirildi.

Doç. Dr. Şafak Başa, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.