Yozgatlı engelli vatandaşlarında sağlık hizmetlerinden daha rahat ve kolay yararlanabileceği uygulama hakkında Sağlık Bakanlığı Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı Cihan Nişancı, açıklamalarda bulundu.

Özellikle acil sağlık hizmetlerine erişim, ambulans çağırma, polikliniklerdeki işlemler gibi her alanda işitme ve konuşma engelli kişilerin imdadına yetişen ESİM, kapılarını basın mensuplarına açtı.



Burada merkezin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı Cihan Nişancı, işitme ve konuşma engellilerin acil durumda 112 Acil Sağlık'a ulaşma, hastaneye gittiklerinde iletişim kurma gibi ihtiyaçlarında zorluk yaşayabildiğine dikkati çekti.

Nişancı, merkezin bu zorlukları ortadan kaldırmak amacıyla Kasım 2016'dan itibaren hizmet sunduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Merkezimizde 8 işaret dili tercümanımız, 4 sağlık profesyonelimiz görev yapıyor. Ekibimizle işitme engelli vatandaşlarımıza 7/24 görüntülü olarak cep telefonlarına indirdikleri mobil uygulama aracılığıyla hizmet veriyoruz. ESİM uygulaması üzerinden şu ana kadar yaklaşık 80 bin işitme engelli vatandaşımıza hizmet verdik. Çağrıların büyük kısmı tercüme hizmeti kapsamında. Ayrıca işitme engelli vatandaşlarımız MHRS üzerinden randevu almak için bizi arıyor ve bir kısmı da acil durumda ambulans talep ediyor."

"KURTARILMALARINA VESİLE OLDUK"

Nişancı, bu süreçte merkezin birçok farklı durumla karşı karşıya kalan işitme engellilere destek sağladığını vurgulayarak, "Örneğin, sabaha karşı acil durumla karşılaşıp bize ulaşan işitme engelli vatandaşımızın evine ambulansı yetiştirip, onun hastaneye hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlıyoruz ve tedavi sürecinde yanında oluyoruz. Gece başlayan bir doğumda işitme engelli gebemizin hızlı bir şekilde yanına ulaşıp, hastaneye naklediyoruz ve doğumunun gerçekleştirilmesi sürecinde de yanında olup, işitme engelli babaya da bir evlat sahibi olduğu müjdesini veriyoruz." dedi.

Evinde kalp krizi geçiren işitme engelli bir kişiye de evinin konumunu tespit edip hızlıca destek verildiğini aktaran Nişancı, "Malatya'da 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan işitme engelli bir vatandaşımızın yine işitme engelli olan yakınları merkezimize ulaşmıştı. Hızlı şekilde oradaki yetkililerle koordinasyonu sağlayarak işitme engelli vatandaşımızın enkazdan kurtarılmasına vesile olduk" ifadesini kullandı.

"ESİM, ÜCRETSİZ BİR UYGULAMA"

Cihan Nişancı, işitme engellilerin 7/24 yanında olmaya devam ettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"ESİM, cep telefonlarına indirilebilen ücretsiz bir uygulama. Türkiye'nin her yerine bu uygulama üzerinden hizmet veriyoruz. Cep telefonundaki uygulamadan merkezimize ulaşan işitme engelli vatandaşımız, istediği hastanede, istediği hekime muayene randevusu alabiliyor, bulunduğu yere ambulans talep edebiliyor ve hastanede muayene olurken tercüme hizmeti alabiliyor. Biz mobil uygulama ile işitme engellilere bir nevi özgürlük, bağımsızlık getirmiş olduk. Çünkü işitme engelliler hastane, sağlık işlemlerinde iletişim kurabilmek için mutlaka bir yakınına, birine bağımlı olmak zorunda kalıyordu. ESİM ile tabiri caizse her işitme engelli vatandaşımızın cebine bir tercüman koymuş olduk ve 7/24 ona hizmet veriyoruz." (AA)