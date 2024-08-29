Işın Çelebi’nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki Işın Çelebi kimdir? İşte detyalar…

Işın Çelebi, devlet ve spor dünyasında geniş bir etki alanına sahip bir isim olarak dikkat çekiyor.

IŞIN ÇELEBİ KİMDİR?

1950 yılında Karaman'da doğan Çelebi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans yaparak akademik eğitimini sürdürdü. Doktora eğitimini ise 9 Eylül Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı.

Çelebi'nin profesyonel kariyeri, Devlet Planlama Teşkilatı'nda iktisadi planlama dairesi uzmanı olarak başlamış, ardından grup başkanlığı ve METAŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Bu görevlerinin yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzmir milletvekili olarak 18., 19., 20. ve 21. dönemlerde yer almıştır.

Spor alanında da etkili bir figür olan Çelebi, Adnan Polat'ın başkanlık döneminde Galatasaray Spor Kulübü'nün ikinci başkanlığını yürütmüştür.

7 Nisan 2021 tarihinde Galatasaray başkanlığına aday oldu. 5 Haziran'da çekildi.

Işın Çelebi, evli ve üç çocuk babasıdır.