Işın Çelebi, 1950 yılında Karaman'da dünyaya gelmiş, Türkiye'nin çeşitli alanlarında önemli başarılara imza atmış bir isimdir.

Eğitim hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü'nde başlayarak mühendislik alanında derin bir bilgi birikimi elde etti.

Bu akademik temelin üzerine, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans yaparak ekonomi alanındaki bilgisini genişletti. Doktora eğitimini ise 9 Eylül Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlayarak akademik kariyerinde önemli bir aşama kaydetti.

Işın Çelebi'nin profesyonel kariyeri, Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) başladı. Burada iktisadi planlama dairesi uzmanı ve grup başkanı olarak görev aldı ve ekonomi politikalarının şekillendirilmesine önemli katkılarda bulundu.

Devlet sektöründeki bu deneyimin ardından, METAŞ Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. METAŞ'taki liderliği, Türkiye'nin enerji sektöründeki stratejik planlamaları ve uygulamaları üzerinde önemli etkiler yarattı.

Kamu görevlerinin yanı sıra, Işın Çelebi'nin siyasi kariyeri de dikkate değerdir. 18., 19., 20. ve 21. dönemlerde İzmir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yaptı. Bu dönemde, özellikle ekonomi ve kamu politikaları konularında yaptığı katkılarla dikkat çekti.

Spor dünyasında da etkili bir figür olan Çelebi, Adnan Polat'ın başkanlık ettiği dönemde Galatasaray Spor Kulübü’nün 2. başkanı olarak görev aldı. Bu rolde, Galatasaray’ın sportif ve idari stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulundu ve kulübün ulusal ve uluslararası alanda başarılarını destekledi.

Işın Çelebi’nin çok yönlü kariyeri, hem akademik hem de profesyonel alandaki deneyimleri, Türkiye’nin ekonomik ve spor alanlarındaki gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Çelebi, hem devlet hem de özel sektördeki görevleriyle ülkenin önemli isimlerinden biri olarak tanınmaktadır.