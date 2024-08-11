Üç aracın isimlerinin açıklanmasını istemeyen Yerköylü iki iş insanları tarafından bağışlandığını belirten Başkan Arslan, bu anlamlı katkının ilçenin hizmet kalitesine büyük bir destek sunduğunu vurguladı.

Başkan Arslan, bağışçılara teşekkür ederek, “Bu tür yardımlar, sadece belediyemizin araç filosunu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve iş dünyasının sosyal sorumluluk bilincinin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Bu destek, Yerköy’ün gelişimine katkıda bulunarak hizmet kalitemizi artıracak ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunma imkânı sağlayacaktır” dedi.

Yapılan bağışın, Yerköy’deki dayanışma ruhunu ve iş dünyasının toplum için üstlendiği sorumluluğu ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Arslan, “İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Yerköylü iki iş insanı, Yerköy’ün kalkınması için önemli bir adım atmıştır. Bu bağış, Yerköy halkının birbirine ne kadar bağlı olduğunu ve zor zamanlarda destek olma konusunda ne kadar kararlı olduğunu da gösteriyor. Hep birlikte, Yerköy’ü daha iyi bir yer yapmak için el birliğiyle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Arslan, Yerköy halkının dayanışma içinde olduğu sürece hiçbir zorluğu aşamayacak güçleri olmadığını belirterek, “Bizler Yerköylüler olarak, ortak hedefler doğrultusunda birleştiğimizde, her türlü engeli aşabileceğimizi ve başarılı olabileceğimizi biliyoruz. Dayanışmamız, Yerköy’ün geleceği için umut verici bir güç kaynağıdır. Bu vesileyle, tüm katkıda bulunanlara ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yerköy için daha iyi bir yarın inşa etme yolunda hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.