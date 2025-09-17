Türkiye sermaye piyasalarının yakından tanıdığı biri olan Işık Ökte, kariyerine 1994 yılında Goldman Sachs’ta başladı. Ardından Broadway Trading, JP Capital, Finans Invest, Halk Invest ve TEB Invest gibi önemli finans kuruluşlarında stratejist, başkan yardımcısı ve portföy yöneticisi olarak görev aldı. Eğitimini Borsa Robert Lisesi’nin ardından ABD’de Hamilton College’de ekonomi ve matematik alanlarında tamamlayan Ökte, uzun yıllardır fon yöneticisi ve finansal danışman olarak çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ökte, finans çevrelerinde uzun süredir aktif olarak yer alan bir isimdi. Gözaltı kararı sonrası sanal medyada ve haber platformlarında hakkında çok sayıda içerik paylaşılırken, geçmişteki profesyonel deneyimleri ve sektörel etkisi yeniden gündeme taşındı.

Işık Ökte Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında , manipülasyon yapıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri şüpheliler hakkında 16.09.2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.

Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen şüpheliler Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel, Adem Ceylan gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.