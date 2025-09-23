Şanlıurfa’dan Siirt’e gelen ve son günlerde çok sayıda kişinin merakla izlediği “ışık hadisesi”ni görmek isteyen 77 yaşındaki H.Ç, camide yaşanan acı kaza sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Siirt’te meydana geldi. Görme problemi bulunan adam, camide abdest almak için çıktığı terasta dengesini kaybederek düştü. Civarda bulunan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.