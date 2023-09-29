Işık donanımları ve kullanımı denetimi

Emniyet ekipleri tarafından yapılan denetimlerde mevzuata aykırı şekilde veya ayarları bozuk kullanılan ışık donanımları ile son dönemde sıkça rastlanılan uzun hüzmeli ışık yerine şimşek etkili ışık veren güçlü led ve xenon ampullerin takılmasının, seyir esnasında karşı istikametten gelen ya da takip eden araç sürücülerini olumsuz yönde etkilediği ve kazalara sebebiyet verdiği belirtildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ayrıca yük taşımacılığı yapan kamyon, çekici cinsi araçların reflektif yansıtıcı şeritlerinin özelliklerini yitirmesi, bu araçların görünürlüklerini azaltmakta ve arkalarından seyreden trafik için büyük tehlike yaratmaktadır. Belirtilen olumsuzlukların önüne geçilmesi, trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla 23-24 Eylül 2023 tarihlerinde, ülke genelinde “Işık Donanımları ve Kullanımına” yönelik özel denetim gerçekleştirildi. 227 sürücünün araçlarında aykırı ışık donanımı bulundurduğu, 80 sürücünün ışık donanımını uygunsuz kullandığı, 168 aracın ışık donanımının eksik veya arızalı olduğu, 23 araçta arka reflektör yansıtıcı olmadığı veya standartlara uygun bulunmadığı tespit edildi. 251 araç trafikten men edildi. 64 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. 2 bin 697 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, denetimlerin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)