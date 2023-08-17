İl Müdürü Mustafa Işık, Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla KOSGEB İdare Başkanlığı tarafından; Yenilikçi, Teknolojik ve Katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ihracat odaklı çalışan KOBİ’ler öncelikli olmak üzere yeni bir vizyon ile KOBİ’lere destek sağlandığını söyledi.

Işık yaptığı açıklamada, “Vizyon kapsamında, KOSGEB Yozgat Müdürlüğü olarak hedefimiz, İlimizdeki İşletmelerin ve Girişimcilerin küresel pazarda söz sahibi olması amacıyla, İşletmelerimizin Büyüme ve gelişme süreçlerine destek olarak, onlara; Kurumsallaşma-Markalaşma düzeylerini arttırmaları, Rekabet güçlerini geliştirmeye ve Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli destekler ve hizmetler sunarak, KOBİ’lerimizin il ekonomisine olan katkılarını ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmaktır. KOSGEB Destek modeli Proje bazlı ve işletme başvurusu esasına dayalı bir sistemdir. Desteklerimiz, Geri ödemesiz ve Geri ödemeli olarak uygulanmaktadır. KOSGEB Destek Programlarına Bakanlar Kurulu tarafından destek kapsamına alınan sektörlerde faaliyet gösteren İşletmeler ve Girişimciler başvuru yapabilirler. Destek programlarından yararlanmak isteyen işletmelerin; 250 Kişiden az Yıllık çalışan istihdam eden ve Yıllık net satış hasılatı veya Mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan KOBİ Ölçeğinde ve Türk Ticaret Kanununda tanımlı Gerçek veya Tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir. İmalat, Bilişim, Ticaret ve Hizmet sektörlerinde faaliyet yürüten KOBİ Ölçeğindeki İşletmeler eğer KOSGEB Veri Tabanında Kayıtlı değillerse, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde; www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden, İşletme yetkilisi tarafından e devlet kullanıcı adı ve şifresi ile online olarak işletme kayıtlarını ve KOBİ Bilgi Beyannamesini doldurma/güncelleme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. KOSGEB Destek Programları Başvuruları, Veri tabanına kayıt ve KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurma/güncelleme işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan