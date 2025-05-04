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Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 04 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenmesi planlanan yarı olimpik yüzme havuzundaki erkek seanslarının acil bakım nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 18.00-19.00 ve 19.00-20.00 saatlerinde gerçekleştirilecek olan yüzme seanslarının, bakım çalışmalarının gerekliliği nedeniyle iptal olduğu duyuruldu.

Açıklamada, “04 Mayıs 2025 tarihinde, saat 18.00-19.00 ve 19.00-20.00 arasında yapılması planlanan erkek seansları, acil bakım çalışmalarından dolayı iptal edilmiştir. Kamuoyunun ve sporseverlerin bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, iptal edilen seanslar konusunda sporseverlerin anlayışını talep ederken, yüzme havuzunun bakım çalışmalarının bir an önce tamamlanarak hizmete yeniden sunulması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Sporseverlerin, yüzme havuzuna dair herhangi bir değişiklik veya yeni duyuru için Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi iletişim kanallarını takip etmeleri gerektiği vurgulandı.