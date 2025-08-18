Konfederasyonlar, Ankara'nın farklı noktalarında kitlesel yürüyüş ve basın açıklamaları yapacak.

Hükümet ile memur konfederasyonları arasında yürütülen 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı. Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan ve 2026-2027 yıllarını kapsayan zam teklifinin memurların beklentilerini karşılamaması üzerine, dört büyük konfederasyon ortak eylem kararı aldı.

Konfederasyonlar, hükümetin taban aylığa bin liralık artışı da içeren son teklifini de reddederken, bugün ülke genelinde iş bırakarak taleplerini dile getirecek.

Memur-Sen Anadolu Meydanı’na Yürüyecek

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), hükümetin verdiği zam teklifini protesto etmek için yarın iş bırakacak. Konfederasyon üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi önünden başlayarak Anadolu Meydanı'na bir yürüyüş gerçekleştirecek.

Kamu-Sen Bakanlık Önünde

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları (Kamu-Sen) Konfederasyonu üyeleri de iş bırakma eylemi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak bir basın açıklaması yapacak.

Birleşik Kamu-İş Çalışma Bakanlığı’nda

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri ise eylem planı çerçevesinde Anıtpark'ta bir araya gelecek ve buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürüyecek.

KESK Eylem İçin Bugünü İşaret Etti

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), eylemini 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü gerçekleştirecek. KESK üyeleri, Milli Kütüphane önünde toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne bir yürüyüş düzenleyecek.