Evlerde en çok kullanılan küçük ev aletlerinden biri olan tost makinesi, yıllardır aynı soruya konu oluyor.

Üzerindeki sayılar aslında neyi ifade ediyor? Çoğu kişi bu sayıların “ısı derecesi” olduğunu düşünse de gerçek çok daha farklı.

Derecelendirmesi Farklı

Tost makinelerindeki numaralar genellikle 1’den 5’e kadar uzanıyor.

Kullanıcıların çoğu bu rakamların ısı derecelerini gösterdiğine inanıyor.

Ancak gerçekte bu sayılar, makinenin çalışma süresini yani tostun kızarma süresini belirliyor.

Yani 1 kısa süre, 5 ise daha uzun süre tostun içeride kalacağı anlamına geliyor.

Kızartma Seviyesi

Rakamlar yükseldikçe tost daha uzun süre ısıya maruz kalıyor ve buna bağlı olarak ekmek daha fazla kızarıyor.

Bu nedenle makinedeki sayı seçimi tamamen kişisel zevklere göre ayarlanıyor.

Hafif kızarmış tost sevenler düşük rakamları, çıtır çıtır tost sevenler ise yüksek rakamları tercih ediyor.