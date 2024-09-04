İUP Nedir? İşgücü Uyum Programı (İUP), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle yürütülen bir aktif işgücü hizmetidir. Program, işsiz bireylere işgücü piyasasında başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda katılımcılara çalışma alışkanlıkları ve disiplin kazandırarak, iş hayatına adaptasyon süreçlerini destekliyor. Bu kapsamda katılımcılar, en fazla 140 fiili gün süreyle programdan yararlanabiliyor.

İUP Katılım Şartları Nelerdir? Programa katılmak isteyenler için belirlenen şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Program yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir.

Kuruma Kayıtlı Olmak: Katılımcıların İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekmektedir.

18 Yaşını Tamamlamış Olmak: Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları şarttır.

Yaşlılık veya Malullük Aylığı Almamak: Katılımcıların yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Son Bir Yıl İçerisinde Çalışmamak: Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde, yüklenicinin veya bağlı kuruluşlarının çalışanı olmamak gerekmektedir.

Son Bir Ay İçerisinde Sigortalı Olmamak: Başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde 5510 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalı bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamış olmak şarttır.

Hane Gelir Şartını Sağlamak: Başvuru yapacak kişilerin, hane gelir şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Aktif İşgücü veya İşsizlik Sigortası Programlarının Yararlanıcısı Olmamak: İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü hizmetleri veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak şartı aranmaktadır.

İUP, işsizlikle mücadelede önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Programa katılmak isteyenlerin, belirlenen bu şartları yerine getirerek başvurularını yapmaları, işgücü piyasasında başarılı bir kariyerin kapılarını aralayabilir.