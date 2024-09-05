İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.
Protokol çerçevesinde, İşgücü Uyum Programı” kapsamında Yozgat genelinde 660 personel alınacağı bildirildi.
Protokol, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Okan Köseosmanoğlu tarafından imzalandı.
Müracaatlar, 04 Eylül 2024 tarihinde başlayarak 08 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.
Müracaatlar, https://esube.iskur.gov.tr, ALO 170, e-devlet ve İŞKUR İl Müdürlüğü’ne yapılacağı bildirilirken noter huzurunda çekilecek kura yöntemi ile İUP kapsamında çalışacak kişiler belirlenecek.
Muhabir: Alpaslan Demir