Çorum’un Osmancık ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs, iş aradaşları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlçe Özel İdaresi çalışanı Burak Demir sabah işyerine gitmedi. Demir’e ulaşamayan mesai arkadaşları Demir’in evine gitti. Ev sahibiyle birlikte eve giren arkadaşları Demir’in cansız bedenini buldu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Demir’in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.