Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Ağbel mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 22 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kilis’ten gelen ve Akçatepe köyünde fıstık hasadında çalışan işçileri taşıyan minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tut Devlet Hastanesi ile Adıyaman’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik araştırma sonucu belirlenecek.

Yetkililer, fıstık hasadı döneminde artan işçi taşımacılığı sırasında sürücülerin trafik kurallarına uyması, araç bakımlarının düzenli yapılması ve kapasite üzerinde yolcu taşınmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.