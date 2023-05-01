Başkan Karaca, Bizler, Türk Milleti olarak, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine sahip bir medeniyetin mensuplarıyız dedi.

Karaca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Bugün, ülkelerin kalkınması ve ekonomilerin güçlenmesinde önemli rol oynayan işçi ve emekçilerimizin alın terinin ne kadar değerli olduğunun ortaya konulduğu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’dür.Ve en kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de alınterini anlamlandırmaktadır. Bizler, Türk Milleti olarak, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine sahip bir medeniyetin mensuplarıyız.Bu duygularla, ülkemizin kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayan tüm emekçi kardeşlerimin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir