Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, M.A. idaresindeki 38 EG 394 plakalı kamyonet ile K.D. yönetimindeki 38 P 7676 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisi yol kenarındaki boş araziye uçarken, kamyonet ise yol ortasındaki refüje çarparak durabildi. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sevgililerin babaları arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı Sevgililerin babaları arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA