Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Adar Dokuma Sanayi’de çalışan K.U., parmaklarını dokuma makinesine kaptırdı. Olayı fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle eli makinede sıkıştığı yerden kurtarılan K.U., Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk muayenede işçinin parmaklarında ve el bileğinde kırıklar tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.