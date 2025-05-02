Resmî tatil ilan edilmesine rağmen geçim sıkıntısı yaşayan esnaf ve işçiler, hayat pahalılığı nedeniyle işlerinin başında olmaya devam etti.

Yıllardır aynı koşullarda çalışan emekçiler, bayramda dahi çalışma zorunluluğunu sorgularken, verdikleri ifadeler ekonomik gerçeği gözler önüne serdi.

EKONOMİK KRİZ, BAYRAMDA BİLE MESAİYE ZORLUYOR

Yozgat’ta bayram günü çalışmak zorunda kalan Ayakkabı Tamircisi Mahmut Ekinci, üç çocuk babası bir işçi. Geçim şartlarının ağırlığına dikkat çekerek, “Ekonomik krizden dolayı mecburen çalışıyoruz. Ev ve dükkân kira. Bu sebeple mecbur çalışıyoruz. İbrahim Tatlıses’in şarkısında dediği gibi: ‘Bayram gelmiş neyimize’” sözleriyle durumunu özetledi.

KÜÇÜK ŞEHİRLERDE HİZMET SEKTÖRÜ DURMUYOR

Tarım aletleri tamircisi Ercan Savacı, yıllardır hizmet sektöründe çalıştığını ve Yozgat gibi küçük yerlerde halkla iç içe çalışmanın alışkanlık haline geldiğini ifade ederek; “Yıllardır bu işle uğraşıyoruz, hep müşteriye hizmet veriyoruz. Halka hizmet veriyoruz, işimizin başındayız. Bizim için bundan büyük bayram yoktur” dedi.

ESNAF İÇİN TATİL YILDA BİR GÜN

Bıçakçı esnafı Abdullah Nurdoğdu ise esnaflığın bayram tanımadığını vurgulayarak; “Bugünle ilgili esnafımızın tatili olmaz. Hafta sonu pazar günü olursa, ayda yılda bir eşimizle ailemizle değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

45 YILLIK EMEKÇİ: “BAYRAMIMIZ YOK”

45 yıldır aynı mesleği yapan döner ustası Salih Mermerkaya, işçi bayramının gerçek amacına uygun yaşanmadığını belirtti.

Mermerkay, “Öncelikle tüm işçilerimizin işçi bayramını kutluyorum. Ancak işçi bayramında işçiler çalışıyor, memurlar yatıyor. Bayramımız yok. Sürekli çalışıyoruz” diyerek emekçilerin hak ettiği şekilde bir bayram yaşamadığını dile getirdi.