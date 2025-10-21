Valeo fabrikasında çalışan ve sivil toplumda aktif olan İsa Akyol, genç yaşta yaşamını yitirdi. Ölümü, Bursa’da büyük hüzün yarattı.

Akyol, Bursa’daki Valeo OSB Alternatör Fabrikası’nda çalışıyordu. Aynı zamanda, sivil toplum faaliyetlerinde aktif olarak yer almasıyla tanınıyordu. Özellikle sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak görev alması, onu çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan biri haline getirmişti. Burkırder Derneği’nin kurucu üyelerinden Murtaza Akyol’un yeğeni olan İsa Akyol, hem iş hayatında hem de sosyal çevresinde pozitif izler bırakmış bir isimdi.

Henüz hayatının baharındayken gelen acı haber, ailesi ve dostlarını derinden sarstı. Ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, vefatın ani gerçekleştiği bildirildi. Akyol’un naaşı, 21 Ekim 2025 Salı günü Bursa Yeni Bağlar Mahallesi'ndeki Seyyid Muhammet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Hamitler Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, arkadaşları, iş arkadaşları ve birçok STK temsilcisi katıldı.