Ankara’da 25 yaşındaki oto tamircisi, iş yerindeki aracının içinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerin ardından oto tamircisinin ölüm nedeninin egzoz gazı zehirlenmesi olabileceği belirtildi.

Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde oto tamirhanesi sahibi Yaşar Resim’den (25) haber alamayan yakınları, geldikleri iş yerinde yoğun egzoz dumanıyla karşılaştı.

Çalışır haldeki otomobilin içinde hareketsiz halde duran Resim’i gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Resim'in yaşamını yitirdiği belirledi. Egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Resim’in cenazesi, yapılan incelemelerden sonra otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İş yerini bir ay önce devralan Resim’in kesin vefat sebebi, yapılacak otopsi ile netlik kazanacak.