Bu kapsamda Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Ünvanı alan Bozok Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi 22.06.2023 tarihinde Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından yıllık izleme ve değerlendirmeleri gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından çalışanların sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapmalarını teşvik ederek iş yerinde verimliliği ve üretkenliği artırmak, sağlığı destekleyen bir iş yeri ortamı oluşturmak üzere Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı" hayata geçirildi. Haber Merkezi