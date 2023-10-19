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İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde bulunan bir işyeri sahibi, toptancılık yaptığı dükkanının kapısının önüne çekilen araçlardan bıktı. Bir türlü derdini anlatamayan ve genelde araçların dükkan kapısı önüne park edildiğini gören işyeri sahibi, çareyi kapıya astığı ilginç yazılarda aradı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından da ilginç bulunan ve cep telefonu ile fotoğrafı çekilen yazılar görenleri ve okuyanları ise gülümsetti.

Dükkanın kapısına asılan kağıtlardaki “Burası işyeri kapısı, insan evladı olanlar aracını bırakmaz, kendini aratmaz, insan evladı olmayanlar aracını bırakabilir”, “Dikkat! Kusura bakılmıyor, adamlığa bakılıyor. Adam adamsa buraya aracını bırakmaz”, “Ey kör olmayan insan varlık; edep edep bırakma aracını” sözleri yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekerken, aracını kapı önüne park etmek isteyen şoförlere ise tatlı sert mesajlar veriyor.

Uyarı yazılarını gören yoldan geçen vatandaşlar ise cep telefonları ile ilginç sözlerin fotoğrafını çekip, sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.