Kontrolünü yitiren iş makinesi can pazarına sebep oldu. Yokuş aşağı indiği sırada freni boşalan iş makinesi önce iki otomobile çarptı, daha sonra yol kenarındaki bir apartmanın ikinci kat balkonuna vurarak durabildi. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe Caddesi'nde yokuş aşağı inen iş makinesi, kontrolden çıkarak önce seyir halindeki 54 AGS 534 plakalı otomobile, daha sonra içerisinde anne ve iki çocuğunun bulunduğu 41 TO 803 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan iş makinesi, yolun karşısındaki bir apartmanın ikinci kat balkonuna çarparak durabildi. Kazada iş makinesi operatörü, anne ve iki çocuğu yaralandı. Çevredekilerin olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş makinesinde sıkışan ve durumu ağır olan operatör, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer otomobilde bulunan anne ve iki çocuğu da ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi.