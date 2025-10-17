Mobilya atölyesinde gerçekleşen iş kazasında 16 yaşında olduğu bildirilen Ruhi Can Çıracı, çalıştığı anda üzerine kereste düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

Aksaray’da mobilya atölyesinde gerçekleşen iş kazası, genç yaşta bir hayatı söndürdü. Henüz 16 yaşında olduğu öğrenilen Ruhi Can Çıracı, çalıştığı sırada üzerine kereste düşmesinin ardından hayatını kaybetti. Talihsiz gencin ölümünden yalnızca 18 saat önce sosyal medyada paylaştığı çalışma görüntüsü, yürekleri dağladı.

Feci olay, Aksaray’ın Eskil ilçesi Sokarlı köyünde bulunan mobilya atölyesinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, mobilya atölyesinde çalıştığı iddia edilen 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı, çalıştığı esnada üzerine kerestelerin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili iş yeri sahibi Battal Ü., kardeşi Mehmet Akif Ü. ve yanlarında çalışan Zeki U. isimli şahıslar Eskil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Polisin incelemelerinin sürdürdüğü olayla ilgili Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Diğer yandan, çocuğun ölümünden 18 saat önce sosyal medyada paylaştığı çalışma görüntüsü ortaya çıktı.