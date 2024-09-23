Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetim kurulunda yer alan iş insanı Mehmet Dereli, sağlık sorunları nedeniyle gündemde. 1957 yılında İstanbul’da doğan Dereli, sanayi ve spor dünyasında gösterdiği başarılarla tanınmaktadır. Son dönemde yoğun bakımda tedavi gören Dereli’nin durumu, Fenerbahçe camiası başta olmak üzere geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor.

MEHMET DERELİ KİMDİR?

Sanayici bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mehmet Dereli, eğitim hayatına İstanbul Işık Lisesi'nde başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için ABD'ye gitse de, öğrenimini yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü. Türkiye’ye dönüşünün ardından aile şirketi İstanbul Motor Piston’da çalışmaya başlayan Dereli, motor ve makine yedek parçaları sektöründe önemli bir iş insanı haline geldi. Şirketin ortaklarından biri olan Dereli, 2021 yılından beri Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulunda yer almakta ve başkan Ali Koç’un oluşturduğu yönetimde kilit bir pozisyonda bulunmaktadır.

SAĞLIK DURUMU

Mehmet Dereli, 2016 yılında geçirdiği karaciğer nakli sonrasında sağlık sorunları yaşamaya devam etmektedir. Son günlerde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle acil olarak yoğun bakıma kaldırılan Dereli’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmektedir. Amerikan Hastanesi’nde tedavi gören Dereli’nin sağlık durumu, ailesi ve yakın çevresi başta olmak üzere, Fenerbahçe taraftarları tarafından da büyük bir endişeyle takip edilmektedir.

İŞ HAYATI VE AİLE YAŞAMI

İş dünyasında sanayi alanında faaliyet gösteren Mehmet Dereli, uluslararası ticaretteki başarısıyla da tanınmaktadır. İngilizce ve Almanca dillerine hakim olan Dereli, geniş bir iş ağına sahiptir. Özel yaşamında ise ilk evliliğini Esra Özkan ile gerçekleştiren Dereli, bu evliliğinden Emir adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra ünlü manken Şebnem Dinçgör ile evlenen Dereli’nin Kerim adında bir oğlu daha olmuştur. Şu anda Brezilyalı model Elaine Fonseca ile olan ilişkisinden Olivia adında bir kızı bulunmaktadır.

FENERBAHÇE CAMİASINDAKİ YERİ

Mehmet Dereli, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gelişimine katkıda bulunarak kulüpte önemli bir rol oynamaktadır. Ali Koç ile yakın bir dostluk ilişkisi sürdüren Dereli, kulübün yönetim kurulundaki çalışmalarına aktif olarak devam etmekteydi. Fenerbahçe taraftarları, kulübün başarısına yaptığı katkılar nedeniyle Dereli’ye büyük bir sevgi ve saygı duymaktadır.