Lokman İn’in özel hayatı, merak konusu oldu, ancak bu konuda kamuoyuna yansıyan net bilgiler oldukça sınırlı olan İn, Türkiye’de özellikle gayrimenkul ve otomotiv bakım sektörlerinde aktif girişimleriyle tanınan bir iş insanıdır.

Farklı iş kollarında yatırım yapan ve aynı zamanda sektörel dönüşüme dair konuşmalarıyla da dikkat çeken Lokman İn, iş dünyasında adından söz ettirmeye devam etmektedir.

Dolandırıcılık İddiası

İstanbul Gayrettepe'de bulunan bir otelde gerçekleşen iş dünyasından birçok isminin bulunduğu gecede Güvenilir Girişimci ödülünü almak için sahneye çıkan Bowax Türkiye'nin kurucusu Lokman İn'in konuşmasıyla ortam gerildi.

Lokman İn, sahnede mikrofonu alarak, daha önce bir proje için anlaşmaya vardıkları Özge Ulusoy'un sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etti.