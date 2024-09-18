Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak bilinen Hediye Güral Gür, iş dünyasında kazandığı başarılar ve liderlik nitelikleri ile dikkat çekiyor. Güral, iş hayatındaki hızlı yükselişi ve çeşitli alanlardaki katkılarıyla Türkiye'nin en etkili iş insanlarından biri olarak tanınıyor.

HEDİYE GÜRAL GÜR KİMDİR?

Hediye Güral Gür, iş dünyasında önemli bir figür olarak öne çıkıyor. Eğitim hayatına Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başlayan Güral, Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaparak kariyerine sağlam bir temel oluşturdu. 1999 yılında Kütahya Porselen'de İnsan Kaynakları Yöneticiliği görevine başlayan Güral, burada edindiği deneyimlerle hızlı bir kariyer yükselişi gerçekleştirdi. İnsan kaynakları yönetimindeki bilgi birikimi ve stratejik karar alma süreçlerindeki katkıları ile dikkat çekti.

Hediye Güral Gür, 2006 yılında NG Hotels İcra Kurulu Başkanlığı’na atandı. Güral daha sonra NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdü. Otelcilik ve turizm sektöründe önemli projelere imza atan Güral, NG Hotels’in büyümesine büyük katkılarda bulundu. Şirketin vizyonunu genişleterek sektördeki konumunu güçlendirdi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Hediye Güral Gür, iş dünyasının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol oynamaktadır. NG Eğitim Vakfı, Skal, One Derneği, Chaine Des Rotisseurs ve TİKAD gibi çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği yaparak toplumsal alanlarda katkıda bulunmaktadır.

YAŞI VE AİLESİ

Hediye Güral Gür'ün doğum tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamakta, ancak kariyerinin 1990'ların sonlarından itibaren aktif olduğu biliniyor. Güral, Türkiye'de tanınmış iş adamı İsmail Güral'ın kızıdır. İsmail Güral, Kütahya Porselen markasıyla geniş bir üne sahiptir ve Hediye Güral Gür, ailesinin iş mirasını devralarak kendi kariyerine önemli katkılarda bulunmuştur.

EŞİ KİMDİR?

Hediye Güral Gür’ün eşi Erkan Gür’dür. İş dünyasında tanınmış bir isim olan Erkan Gür, Güral ailesinin işlerinde aktif rol almaktadır.

KARİYERİ VE GÜNCEL ROLÜ

Hediye Güral Gür, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olup, Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi yüksek lisansı yapmıştır. Kütahya Porselen'de İnsan Kaynakları Yöneticiliği yaptıktan sonra NG Hotels İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak görev almaktadır.