Yalova’dan Bozcaada’ya giderken teknesi parçalanan iş insanı Halit Yukay’ın 19 gün sonra denizden çıkarılan cansız bedeni sonrası eşi Rania Stypa gündeme geldi. İşte Stypa hakkında merak edilenler…

Ne Olmuştu?

İş insanı Halit Yukay (43), Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açıldı. Teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunurken, Yukay’ın cansız bedeni 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edildi. 30 gün süren çalışmaların ardından bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.

Rania Stypa Kimdir

Yunanistan asıllı iş kadını Rania Stypa, lisans eğitimini 2000-2004 yılları arasında Deree College’da İşletme Yönetimi ve Örgütsel Davranış üzerine tamamladı. 2010 yılında İngiltere’de Leicester Üniversitesi’nde İşletme ve Yönetim alanında yüksek lisans yaptı.

Profesyonel kariyerine 2001 yılında SMS Advertising firmasında başlayan Stypa, 2004-2014 yılları arasında Yunanistan merkezli LAMDA Flisvos Marina’da Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri alanında görev yaptı. 2014 yılından bu yana ise Mazu Yachts bünyesinde Halit Yukay ile birlikte çalışıyordu.

Rania Stypa ile Halit Yukay, 2014 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu bulunuyor.